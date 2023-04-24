Егоричева Людмила Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоричева Людмила Константиновна

Егоричева Людмила Константиновна

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.11.1915

Дата смерти

28.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1915

Отец: Егоричев Константин Иванович

Мать: Егоричева Антонина Павловна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
02.11.1915
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Константин Иванов Егорьичев и законная жена его Антонина Павлова, оба православного Восприемники: села Великого крестьяне Павел Григорьев Холопов и Александра Никити... Показать все
Бракосочетание
15.06.1933

Муж: Васильев Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.02.1936

Дочь: Кувыркина Светлана Павловна

Отец ребёнка: Васильев Павел Дмитриевич

г.Кохма Ивановской обл.
Рождение ребёнка
11.05.1941

Дочь: Вера Павловна

Отец ребёнка: Васильев Павел Дмитриевич

Смерть
28.07.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close