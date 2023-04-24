Егоричева Людмила Константиновна
Место рождения
Дата рождения01.11.1915
Дата смерти28.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1915
Крещение
02.11.1915
Родители: села Великого крестьянин Константин Иванов Егорьичев и законная жена его Антонина Павлова, оба православного Восприемники: села Великого крестьяне Павел Григорьев Холопов и Александра Никити... Показать все
Бракосочетание
15.06.1933
Рождение ребёнка
07.02.1936
Дочь: Кувыркина Светлана Павловна
Отец ребёнка: Васильев Павел Дмитриевич
г.Кохма Ивановской обл.
Рождение ребёнка
11.05.1941
Дочь: Вера Павловна
Отец ребёнка: Васильев Павел Дмитриевич
Смерть
28.07.1993