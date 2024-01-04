Егоричева (Холопова) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоричева (Холопова) Антонина Павловна

Егоричева (Холопова) Антонина Павловна

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.09.1890

Дата смерти

26.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1890

Отец: Холопов Павел Григорьевич

Мать: Холопова Раиса Ивановна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
25.09.1890
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Павел Григорьев Холопов и законная жена его Раисв Ивановна, оба православного вероисповедания. Восприемники: села Великого крестьянин Григорий Васильев Холопов и Евд... Показать все
Бракосочетание
02.02.1913

Муж: Егоричев Константин Иванович

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених 23 лет, первым браком, невеста 19 лет, первым браком. Поручители: по жениху - села Великого крестьяне Александр Павлов Иродов и Митрофан Николаев Моругин, по невесте - Иван Павлов Холопов и Сер... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1915

Дочь: Егоричева Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Егоричев Константин Иванович

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.02.1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close