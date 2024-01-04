Егоричева (Холопова) Антонина Павловна
Место рождения
Дата рождения24.09.1890
Дата смерти26.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1890
Отец: Холопов Павел Григорьевич
Мать: Холопова Раиса Ивановна
Крещение
25.09.1890
Родители: села Великого крестьянин Павел Григорьев Холопов и законная жена его Раисв Ивановна, оба православного вероисповедания. Восприемники: села Великого крестьянин Григорий Васильев Холопов и Евд... Показать все
Бракосочетание
02.02.1913
Жених 23 лет, первым браком, невеста 19 лет, первым браком. Поручители: по жениху - села Великого крестьяне Александр Павлов Иродов и Митрофан Николаев Моругин, по невесте - Иван Павлов Холопов и Сер... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1915
Дочь: Егоричева Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Егоричев Константин Иванович
Смерть
26.02.1965