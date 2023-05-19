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Егоричев Константин Иванович

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.06.1889

Дата смерти

03.01.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1889

Отец: Егорьичев Иван Дмитриев

Мать: Егорьичева Александра Никитина

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
10.06.1889
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители - села Великого крестьянин Иван Дмитриев Егорьичев и законная жена его Александра Никитина, оба православного исповедания. Восприемники - села Великого крестьянин, уволенный в запас Петр Ни... Показать все
Бракосочетание
02.02.1913

Жена: Егоричева Антонина Павловна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених 23 лет, первым браком, невеста 19 лет, первым браком. Поручители: по жениху - села Великого крестьяне Александр Павлов Иродов и Митрофан Николаев Моругин, по невесте - Иван Павлов Холопов и Сер... Показать все
Бракосочетание
02.02.1913

Жена: не указана

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених села Великого крестьянин Константин Иванович Егорьичев 23 лет, вероисповедания православного, первым браком, Невеста села Великого крестьянская девица Антонина Павлова Холопова вероисаоведания п... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1915

Дочь: Егоричева Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Егоричева Антонина Павловна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
03.01.1935
Причина смерти: самоповешение