Егоричев Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения09.06.1889
Дата смерти03.01.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1889
Крещение
10.06.1889
Родители - села Великого крестьянин Иван Дмитриев Егорьичев и законная жена его Александра Никитина, оба православного исповедания. Восприемники - села Великого крестьянин, уволенный в запас Петр Ни... Показать все
Бракосочетание
02.02.1913
Жених 23 лет, первым браком, невеста 19 лет, первым браком. Поручители: по жениху - села Великого крестьяне Александр Павлов Иродов и Митрофан Николаев Моругин, по невесте - Иван Павлов Холопов и Сер... Показать все
Бракосочетание
02.02.1913
Жена: не указана
Жених села Великого крестьянин Константин Иванович Егорьичев 23 лет, вероисповедания православного, первым браком, Невеста села Великого крестьянская девица Антонина Павлова Холопова вероисаоведания п... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1915
Дочь: Егоричева Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Егоричева Антонина Павловна
Смерть
03.01.1935
Причина смерти: самоповешение