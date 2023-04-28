Егорьичева (Кочешкова) Александра Никитина
Место рождения
Дата рождения27.03.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1863
Отец: Кочешков Никита Петров
Крещение
29.03.1863
Родители: Великосельской волости села Великого крестьянин Никита Петров и законная жена его Пелагея Иванова, муж единоверческого исповедания, жена православного. Восприемники: того же села крестьянин ... Показать все
Бракосочетание
28.09.1884
Жених - села Великого крестьянин Иван Дмитриев Егорьичев православного исповедания, первым браком, 22 лет, Невеста - крестьянская девица Александра Никитина Кочешкова по единоверию, первым браком, 20 ... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1886
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Егорьичев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
14.03.1888
Сын: Егорьичев Александр Иванович
Отец ребёнка: Егорьичев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
09.06.1889
Сын: Егоричев Константин Иванович
Отец ребёнка: Егорьичев Иван Дмитриев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно