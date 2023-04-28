Егорьичева (Кочешкова) Александра Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорьичева (Кочешкова) Александра Никитина

Егорьичева (Кочешкова) Александра Никитина

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.03.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1863

Отец: Кочешков Никита Петров

Мать: Кочешкова Пелагея Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
29.03.1863
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Великосельской волости села Великого крестьянин Никита Петров и законная жена его Пелагея Иванова, муж единоверческого исповедания, жена православного. Восприемники: того же села крестьянин ... Показать все
Бракосочетание
28.09.1884

Муж: Егорьичев Иван Дмитриев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Иван Дмитриев Егорьичев православного исповедания, первым браком, 22 лет, Невеста - крестьянская девица Александра Никитина Кочешкова по единоверию, первым браком, 20 ... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1886

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Егорьичев Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
14.03.1888

Сын: Егорьичев Александр Иванович

Отец ребёнка: Егорьичев Иван Дмитриев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.06.1889

Сын: Егоричев Константин Иванович

Отец ребёнка: Егорьичев Иван Дмитриев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close