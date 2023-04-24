Васильев Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения31.10.1872
Дата смерти01.06.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1872
(ГАИО ф. 1043, оп. 1, д. 5, лист 55 об, запись 83)
Крещение
01.11.1872
Воспреемники: того же дому крестьянин Ефим Андреев (ГАИО ф. 1043, оп. 1, д. 5, лист 55 об, запись 83) | Николаевская церковь
Бракосочетание
08.02.1895
Жених деревни Вахрушихи крестьянский сын православного вероисповедания, первым браком, 21 год. Невеста: деревни Выдрино крестьянская девица, православного вероисповедания, первым браком, 21 год. Поруч... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1896
Сын: Васильев Иоанн Дмитриевич
Мать ребёнка: 1 Жена Васильева Анна Виссарионова
(ГАИО ф. 1031, оп. 9, д. 77, лист 130 об, запись 66)
Рождение ребёнка
29.09.1900
Дочь: Надежда Дмитриева
Мать ребёнка: 2 Жена Васильева Евдокия Ивановна
(ГАИО ф.1031, оп.9, д.78, лист 143 об, запись 84)
Рождение ребёнка
13.09.1903
Сын: Васильев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: 2 Жена Васильева Евдокия Ивановна
(ГАИО ф.1031, оп.9, д.79, лист 295 об, запись 84)
Рождение ребёнка
20.06.1906
Сын: Васильев Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: 2 Жена Васильева Евдокия Ивановна
(ГАИО ф.1031, оп.9, д.80, лист 290 об, запись48)
Рождение ребёнка
25.12.1907
Сын: Васильев Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: 2 Жена Васильева Евдокия Ивановна
дер.Вахрушиха с.Сеготь Юрьевецкий уезд Костромской губернии
Рождение ребёнка
18.09.1910
Сын: Васильев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: 2 Жена Васильева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.06.1947
деревня Вахрушиха Дьяконовского сельсовета Пучежского района Ивановской области
Причина смерти: престарелость