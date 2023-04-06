Васильев Василий Андреев
Место рождения
Дата рождения07.03.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1849
Отец: Андрей Васильев
Мать: Ирина Козмина
Крещение
08.03.1849
Воспреемники: села Сеготь пономарь Александр Максимов. (ГАИО ф. 1043, оп. 1, д. 3, лист 40 об, запись 5) | Николаевская церковь
Бракосочетание
01.02.1871
Жених - Васильев Василий Андреев, православного исповедания, первым браком, 21 год, невеста - Наталья Александрова, православного вероисповедания, первым браком, 18 лет. Поручители: по жениху - дерев... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1872
Сын: Васильев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Васильева Наталья Александрова
(ГАИО ф. 1043, оп. 1, д. 5, лист 55 об, запись 83)
Рождение ребёнка
14.03.1874
Сын: Васильев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Васильева Наталья Александрова
Смерть
Неизвестно