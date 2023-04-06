Васильев Василий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Василий Андреев

Васильев Василий Андреев

avatar

Место рождения

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

07.03.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1849

Отец: Андрей Васильев

Мать: Ирина Козмина

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Крещение
08.03.1849
Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Воспреемники: села Сеготь пономарь Александр Максимов. (ГАИО ф. 1043, оп. 1, д. 3, лист 40 об, запись 5) | Николаевская церковь
Бракосочетание
01.02.1871

Жена: Васильева Наталья Александрова

Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Жених - Васильев Василий Андреев, православного исповедания, первым браком, 21 год, невеста - Наталья Александрова, православного вероисповедания, первым браком, 18 лет. Поручители: по жениху - дерев... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1872

Сын: Васильев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Васильева Наталья Александрова

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
(ГАИО ф. 1043, оп. 1, д. 5, лист 55 об, запись 83)
Рождение ребёнка
14.03.1874

Сын: Васильев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Васильева Наталья Александрова

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close