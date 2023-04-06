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Андрей Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1816 и 1820

Дата смерти

29.04.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1816 и 1820

Отец: Василий Дорофеев

Мать: Василиса Андреева Васса Андреева

Бракосочетание
09.02.1838

Жена: Ирина Козмина

Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Жених - православного вероисповедания, первым браком, 21 год, невеста - православного вероисповедания, первым браком, 22 лет Поручители: пожениху - деревни Вахрушихи крестьяне Иван Дорофеев, деревни К... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Сын: Васильев Ефим Андреев

Мать ребёнка: Ирина Козмина

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.06.1841

Сын: Васильев Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Ирина Козмина

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.11.1843

Дочь: Матрона Андреева

Мать ребёнка: Ирина Козмина

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.08.1846

Дочь: Наталья Андреева

Мать ребёнка: Ирина Козмина

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.03.1849

Сын: Васильев Василий Андреев

Мать ребёнка: Ирина Козмина

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Александра Андреева

Мать ребёнка: Ирина Козмина

Смерть
29.04.1855
Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: от чахотки | (ГАИО ф. 1043, оп.1, д.3,лист 279об.запись17)
Похороны
01.05.1855
Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
(ГАИО ф. 1043, оп.1, д.3,лист 279об.запись17) | Николаевская церковь
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