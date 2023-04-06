Андрей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1816 и 1820
Дата смерти29.04.1855
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1816 и 1820
Отец: Василий Дорофеев
Бракосочетание
09.02.1838
Жена: Ирина Козмина
Жених - православного вероисповедания, первым браком, 21 год, невеста - православного вероисповедания, первым браком, 22 лет Поручители: пожениху - деревни Вахрушихи крестьяне Иван Дорофеев, деревни К... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Ирина Козмина
Рождение ребёнка
04.06.1841
Мать ребёнка: Ирина Козмина
Рождение ребёнка
16.11.1843
Дочь: Матрона Андреева
Мать ребёнка: Ирина Козмина
Рождение ребёнка
19.08.1846
Дочь: Наталья Андреева
Мать ребёнка: Ирина Козмина
Рождение ребёнка
07.03.1849
Мать ребёнка: Ирина Козмина
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Александра Андреева
Мать ребёнка: Ирина Козмина
Смерть
29.04.1855
Причина смерти: от чахотки | (ГАИО ф. 1043, оп.1, д.3,лист 279об.запись17)
Похороны
01.05.1855
(ГАИО ф. 1043, оп.1, д.3,лист 279об.запись17) | Николаевская церковь