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Васильев Иоанн Андреев

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Место рождения

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

04.06.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1816 и 1820 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1841

Отец: Андрей Васильев

Мать: Ирина Козмина

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Крещение
06.06.1841
Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Воспреемники: деревни Вахрушихи крестьянин Иван Ефимов и девица Анна Семенова (ГАИО ф. 1043, оп.1, д.2, лист 281 об, запись 20) | Николаевская церковь
Военная служба
1857
отдан в рекруты в 1857 г.
Смерть
Неизвестно
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