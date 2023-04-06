Васильев Иоанн Андреев
Место рождения
Дата рождения04.06.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1841
Отец: Андрей Васильев
Мать: Ирина Козмина
Крещение
06.06.1841
Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Воспреемники: деревни Вахрушихи крестьянин Иван Ефимов и девица Анна Семенова (ГАИО ф. 1043, оп.1, д.2, лист 281 об, запись 20) | Николаевская церковь
Военная служба
1857
отдан в рекруты в 1857 г.
Смерть
Неизвестно