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Василиса Андреева Васса Андреева

Место рождения

деревня Курдумово Ячменской волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1782 и 1790 г.р.

Дети

1808 г.р.
Между 1816 и 1820 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Курдумово Ячменской волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии
Бракосочетание
09.02.1806

Муж: Василий Дорофеев

Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Отрок деревни Вахрушихи крестьянский сын Василей Дорофеев 28 лет понял девицу Ячменской волости деревни Курдумова Вассу Андрееву.(поручители не указаны) (ГАИО ф.1043, оп.1, д.1, лист 33) | Николаевска... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1808

Сын: Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий Дорофеев

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
(ГАИО ф.1043, оп.1, д.1, лист 51, запись 7)
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1820

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Дорофеев

Смерть
Неизвестно
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