Василиса Андреева Васса Андреева
Место рождениядеревня Курдумово Ячменской волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Курдумово Ячменской волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии
Бракосочетание
09.02.1806
Муж: Василий Дорофеев
Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Отрок деревни Вахрушихи крестьянский сын Василей Дорофеев 28 лет понял девицу Ячменской волости деревни Курдумова Вассу Андрееву.(поручители не указаны) (ГАИО ф.1043, оп.1, д.1, лист 33) | Николаевска... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1808
Сын: Стефан Васильев
Отец ребёнка: Василий Дорофеев
Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
(ГАИО ф.1043, оп.1, д.1, лист 51, запись 7)
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1820
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Дорофеев
Смерть
Неизвестно