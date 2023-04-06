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Стефан Васильев

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Место рождения

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

13.08.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1782 и 1790 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1808

Отец: Василий Дорофеев

Мать: Василиса Андреева Васса Андреева

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
(ГАИО ф.1043, оп.1, д.1, лист 51, запись 7)
Крещение
17.08.1808
Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Воспреемник: деревни Вахрушихи крестьянин Ефим Дорофеев (ГАИО ф.1043, оп.1, д.1, лист 51, запись 7) | Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно
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