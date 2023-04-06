Стефан Васильев
Место рождения
Дата рождения13.08.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1808
Отец: Василий Дорофеев
(ГАИО ф.1043, оп.1, д.1, лист 51, запись 7)
Крещение
17.08.1808
Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Воспреемник: деревни Вахрушихи крестьянин Ефим Дорофеев (ГАИО ф.1043, оп.1, д.1, лист 51, запись 7) | Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно