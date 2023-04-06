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2 жена Васильева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1876 и 1877

Дата смерти

02.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1876 и 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1900

Дочь: Надежда Дмитриева

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
(ГАИО ф.1031, оп.9, д.78, лист 143 об, запись 84)
Рождение ребёнка
13.09.1903

Сын: Васильев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
(ГАИО ф.1031, оп.9, д.79, лист 295 об, запись 84)
Рождение ребёнка
20.06.1906

Сын: Васильев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
(ГАИО ф.1031, оп.9, д.80, лист 290 об, запись48)
Рождение ребёнка
25.12.1907

Сын: Васильев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич

дер.Вахрушиха с.Сеготь Юрьевецкий уезд Костромской губернии
Рождение ребёнка
18.09.1910

Сын: Васильев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Дмитрий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
02.02.1949
деревня Вахрушиха Дьяконовского сельсовета Пучежского района Ивановской области
Причина смерти: старческая слабость сердечной деятельности
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