2 жена Васильева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1876 и 1877
Дата смерти02.02.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1876 и 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1900
Дочь: Надежда Дмитриева
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич
(ГАИО ф.1031, оп.9, д.78, лист 143 об, запись 84)
Рождение ребёнка
13.09.1903
Сын: Васильев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич
(ГАИО ф.1031, оп.9, д.79, лист 295 об, запись 84)
Рождение ребёнка
20.06.1906
Сын: Васильев Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич
(ГАИО ф.1031, оп.9, д.80, лист 290 об, запись48)
Рождение ребёнка
25.12.1907
Сын: Васильев Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич
дер.Вахрушиха с.Сеготь Юрьевецкий уезд Костромской губернии
Рождение ребёнка
18.09.1910
Сын: Васильев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1949
деревня Вахрушиха Дьяконовского сельсовета Пучежского района Ивановской области
Причина смерти: старческая слабость сердечной деятельности