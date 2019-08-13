Михайленко (Пономарева) Людмила Андреевна
Место рождениястаница Усть-Лабинская, Краснодарский край
Дата рождения09.01.1938
Дата смерти13.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1938
станица Усть-Лабинская, Краснодарский край
Бракосочетание
05.11.1965
400033, г.Волгоград, ул. Менжинского д. 11 , Отдел ЗАГС Администрации Тракторозаводского района Волгограда
Рождение ребёнка
08.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайленко АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
13.08.2019
Волжский, город Волжский, Волгоградская область