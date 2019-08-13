Михайленко (Пономарева) Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайленко (Пономарева) Людмила Андреевна

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Место рождения

станица Усть-Лабинская, Краснодарский край

Дата рождения

09.01.1938

Дата смерти

13.08.2019

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1938

Отец: Пономарёв Андрей Петрович

Мать: Пономарёва Ольга Васильевна

станица Усть-Лабинская, Краснодарский край
Бракосочетание
05.11.1965

Муж: Михайленко АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

400033, г.Волгоград, ул. Менжинского д. 11 , Отдел ЗАГС Администрации Тракторозаводского района Волгограда
Рождение ребёнка
08.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайленко АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
13.08.2019
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
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