Пономарёва (Нестерова) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1918
Дата смерти05.06.1989
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1918
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.1938
Дочь: Михайленко Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Пономарёв Андрей Петрович
станица Усть-Лабинская, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.12.1947
Сын: Пономарёв Владимир Андреевич (двойняшки с братом Борисом)
Отец ребёнка: Пономарёв Андрей Петрович
Рождение ребёнка
16.12.1947
Сын: Пономарёв Борис Андреевич (двойняшка)
Отец ребёнка: Пономарёв Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1989