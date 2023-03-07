Пономарёва (Нестерова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Нестерова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

24.06.1918

Дата смерти

05.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1918

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1938

Дочь: Михайленко Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Пономарёв Андрей Петрович

станица Усть-Лабинская, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.12.1947

Сын: Пономарёв Владимир Андреевич (двойняшки с братом Борисом)

Отец ребёнка: Пономарёв Андрей Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.12.1947

Сын: Пономарёв Борис Андреевич (двойняшка)

Отец ребёнка: Пономарёв Андрей Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Андрей Петрович

Смерть
05.06.1989
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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