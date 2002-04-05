Пономарёв Владимир Андреевич (двойняшки с братом Борисом) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Владимир Андреевич (двойняшки с братом Борисом)

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

16.12.1947

Дата смерти

05.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1947

Отец: Пономарёв Андрей Петрович

Мать: Пономарёва Ольга Васильевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
21.08.1971

Жена: Пономарёва Наталия Григорьевна

400033, г.Волгоград, ул. Менжинского д. 11 , Отдел ЗАГС Администрации Тракторозаводского района Волгограда
Рождение ребёнка
18.06.1972

Дочь: Лукова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Пономарёва Наталия Григорьевна

Рождение ребёнка
30.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарёва Наталия Григорьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
05.04.2002
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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