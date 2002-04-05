Пономарёв Владимир Андреевич (двойняшки с братом Борисом)
Место рождения
Дата рождения16.12.1947
Дата смерти05.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1947
Бракосочетание
21.08.1971
400033, г.Волгоград, ул. Менжинского д. 11 , Отдел ЗАГС Администрации Тракторозаводского района Волгограда
Рождение ребёнка
18.06.1972
Дочь: Лукова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Пономарёва Наталия Григорьевна
Рождение ребёнка
30.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарёва Наталия Григорьевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
05.04.2002