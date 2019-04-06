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Михайленко АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

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Место рождения

Украина г.Луганск

Дата рождения

06.04.1932

Дата смерти

21.06.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина г.Луганск
Бракосочетание
05.11.1965

Жена: Михайленко Людмила Андреевна

400033, г.Волгоград, ул. Менжинского д. 11 , Отдел ЗАГС Администрации Тракторозаводского района Волгограда
Рождение ребёнка
08.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайленко Людмила Андреевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
21.06.2007
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
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