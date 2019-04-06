Михайленко АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Место рожденияУкраина г.Луганск
Дата рождения06.04.1932
Дата смерти21.06.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина г.Луганск
Бракосочетание
05.11.1965
400033, г.Волгоград, ул. Менжинского д. 11 , Отдел ЗАГС Администрации Тракторозаводского района Волгограда
Рождение ребёнка
08.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайленко Людмила Андреевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
21.06.2007
Волжский, город Волжский, Волгоградская область