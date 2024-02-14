Невская (Ксанф) Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невская (Ксанф) Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1892

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Ксанф Евфимий Иванович

Мать: Ксанф Татьяна Степановна

Бракосочетание
09.09.1866 ст.

Муж: Невский Илья Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1867

Дочь: Сурминская Варвара Ильина

Отец ребёнка: Невский Илья Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1869 ст.

Сын: Невский Василий Ильич

Отец ребёнка: Невский Илья Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.11.1870

Дочь: Невская Анна Ильина

Отец ребёнка: Невский Илья Иванович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Невский Иоанн Ильич

Отец ребёнка: Невский Илья Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1874 ст.

Сын: Невский Петр Ильич

Отец ребёнка: Невский Илья Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Невская Александра Ильина

Отец ребёнка: Невский Илья Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1878 ст.

Дочь: Невская Мария Ильина

Отец ребёнка: Невский Илья Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Невский Александр Ильич

Отец ребёнка: Невский Илья Иванович

Смерть
После 1892
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