Невская (Ксанф) Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Ксанф Евфимий Иванович
Мать: Ксанф Татьяна Степановна
Бракосочетание
09.09.1866 ст.
Рождение ребёнка
16.10.1867
Дочь: Сурминская Варвара Ильина
Отец ребёнка: Невский Илья Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1869 ст.
Отец ребёнка: Невский Илья Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1870
Дочь: Невская Анна Ильина
Отец ребёнка: Невский Илья Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Невский Иоанн Ильич
Отец ребёнка: Невский Илья Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1874 ст.
Сын: Невский Петр Ильич
Отец ребёнка: Невский Илья Иванович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Невская Александра Ильина
Отец ребёнка: Невский Илья Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1878 ст.
Дочь: Невская Мария Ильина
Отец ребёнка: Невский Илья Иванович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Невский Илья Иванович
Смерть
После 1892