Сурминская (Невская) Варвара Ильина
Место рождения
Дата рождения16.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1867
Бракосочетание
09.09.1885 ст.
Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1886 ст.
Дочь: Благовидова (Сурминская) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1888 ст.
Дочь: Сурминская Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.
Дочь: Сурминская Евгения Александровна
Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1893 ст.
Дочь: Колбешина (Сурминская) Вера Александровна
Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1896 ст.
Сын: Сурминский Николай Александрович
Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1898 ст.
Сын: Сурминский Павел Александрович
Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович
Рождение ребёнка
29.04.1901 ст.
Сын: Сурминский Петр Александрович
Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1905 ст.
Сын: Сурминский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович
Смерть
Неизвестно