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Сурминская (Невская) Варвара Ильина

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1867

Отец: Невский Илья Иванович

Мать: Невская (Ксанф) Екатерина Ефимовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.09.1885 ст.

Муж: Сурминский Александр Иванович

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1886 ст.

Дочь: Благовидова (Сурминская) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1888 ст.

Дочь: Сурминская Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.

Дочь: Сурминская Евгения Александровна

Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1893 ст.

Дочь: Колбешина (Сурминская) Вера Александровна

Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович

Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1896 ст.

Сын: Сурминский Николай Александрович

Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович

Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1898 ст.

Сын: Сурминский Павел Александрович

Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович

Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.04.1901 ст.

Сын: Сурминский Петр Александрович

Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович

Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1905 ст.

Сын: Сурминский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Сурминский Александр Иванович

Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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