Благовидова (Сурминская) Антонина Александровна
Место рождения
Дата рождения10.06.1886 ст.
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Благовидова Елена Александровна
Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович
Дочь: Благовидова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович
Дочь: Благовидова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович
Сын: Благовидов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович
Сын: Благовидов Николай Александрович
Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович
Сын: Благовидов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович
Сын: Благовидов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович
Дочь: Захаренко (Благовидова) Вера Александровна
Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович
Сын: Благовидов Борис Александрович
Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович