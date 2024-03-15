Благовидова (Сурминская) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благовидова (Сурминская) Антонина Александровна

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Место рождения

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.06.1886 ст.

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1886 ст.

Отец: Сурминский Александр Иванович

Мать: Сурминская (Невская) Варвара Ильина

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.07.1902 ст.

Муж: Благовидов Александр Иванович

Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1903 ст.

Дочь: Благовидова Елена Александровна

Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович

Лесное Чекалино, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1904 ст.

Дочь: Благовидова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович

Лесное Чекалино, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1906 ст.

Дочь: Благовидова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович

Лесное Чекалино, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1908 ст.

Сын: Благовидов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1911

Сын: Благовидов Николай Александрович

Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1913 ст.

Сын: Благовидов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.06.1915 ст.

Сын: Благовидов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Захаренко (Благовидова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1924

Сын: Благовидов Борис Александрович

Отец ребёнка: Благовидов Александр Иванович

Смерть
1964

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