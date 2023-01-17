село Лесное Чекалино, село Лесное Чекалино, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Лесное Чекалино

Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1394Чекалино (Сергиевское), с. вл.при рч. Чекалинке.941958187195Церковь православная 1.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Кузоватовский район
30782Лесное Чекалиносело53°27'с.ш.47°36'в.д.N-38-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Кузоватовский муниципальный район, Еделевское сельское поселение
73616420136с Лесное Чекалиносело
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