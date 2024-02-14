Ксанф Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсанф Татьяна Степановна

Ксанф Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ксанф Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Ксанф Евфимий Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1831 ст.

Сын: Ксанф Николай Ефимович

Отец ребёнка: Ксанф Евфимий Иванович

Обшаровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1844

Сын: Ксанф Матвей Ефимович

Отец ребёнка: Ксанф Евфимий Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Невская Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Ксанф Евфимий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close