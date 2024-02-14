Ксанф Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ксанф Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Ксанф Евфимий Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1831 ст.
Отец ребёнка: Ксанф Евфимий Иванович
Обшаровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1844
Отец ребёнка: Ксанф Евфимий Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Невская Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Ксанф Евфимий Иванович
Смерть
Неизвестно