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Ксанф Матвей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1844

Дата смерти

23.11.1915

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1844

Отец: Ксанф Евфимий Иванович

Мать: Ксанф Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
21.03.1878 ст.

Дочь: Ксанф Лидия Матвеевна

Мать ребёнка: Ксанф Елизавета Львовна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1885 ст.

Дочь: Ксанф Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Ксанф Елизавета Львовна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксанф Елизавета Львовна

Смерть
23.11.1915
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