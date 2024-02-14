Ксанф Матвей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1844
Дата смерти23.11.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1844
Отец: Ксанф Евфимий Иванович
Мать: Ксанф Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
21.03.1878 ст.
Дочь: Ксанф Лидия Матвеевна
Мать ребёнка: Ксанф Елизавета Львовна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1885 ст.
Дочь: Ксанф Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Ксанф Елизавета Львовна
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксанф Елизавета Львовна
Смерть
23.11.1915