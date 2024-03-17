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Невский Василий Ильич

Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.02.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1869 ст.

Отец: Невский Илья Иванович

Мать: Невская (Ксанф) Екатерина Ефимовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невская (Васильева) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
04.06.1892 ст.

Дочь: Невская Мария Васильевна

Мать ребёнка: Невская (Васильева) Елизавета Михайловна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1894 ст.

Дочь: Невская Вера Васильевна

Мать ребёнка: Невская (Васильева) Елизавета Михайловна

Долматовка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1895 ст.

Сын: Невский Павел Васильевич

Мать ребёнка: Невская (Васильева) Елизавета Михайловна

Долматовка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.07.1900 ст.

Сын: Невский Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Невская (Васильева) Елизавета Михайловна

Съезжее, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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