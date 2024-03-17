Невский Василий Ильич
Место рождения
Дата рождения23.02.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1869 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1892 ст.
Дочь: Невская Мария Васильевна
Мать ребёнка: Невская (Васильева) Елизавета Михайловна
Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1894 ст.
Дочь: Невская Вера Васильевна
Мать ребёнка: Невская (Васильева) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
15.10.1895 ст.
Мать ребёнка: Невская (Васильева) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
03.07.1900 ст.
Сын: Невский Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Невская (Васильева) Елизавета Михайловна
Съезжее, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно