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Карпова Феодосия Миронова

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.05.1840

Дата смерти

17.04.1901

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1840

Отец: Мирон Антонов

Мать: Параскева Емельянова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.10.1857

Муж: Карпов Косьма Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1859

Сын: Карпов Фёдор Косьмин

Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1860

Сын: Карпов Григорий ст

Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Иван Косьмин

Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Игнатий Косьмин

Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Кошпырева Александра Косьмина

Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Матрона Косьмина

Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов

Рождение ребёнка
1873

Сын: Карпов Иов Косьмин

Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Долотова Ксения Косьмина

Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1884

Сын: Карпов Григорий Косьмин

Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
17.04.1901
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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