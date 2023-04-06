Карпова Феодосия Миронова
Место рождения
Дата рождения25.05.1840
Дата смерти17.04.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1840
Отец: Мирон Антонов
Мать: Параскева Емельянова
Бракосочетание
20.10.1857
Муж: Карпов Косьма Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1859
Сын: Карпов Фёдор Косьмин
Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов
Рождение ребёнка
18.11.1860
Сын: Карпов Григорий ст
Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов
Рождение ребёнка
1864
Сын: Иван Косьмин
Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Игнатий Косьмин
Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов
Рождение ребёнка
До 1869
Дочь: Кошпырева Александра Косьмина
Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Матрона Косьмина
Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов
Рождение ребёнка
1873
Сын: Карпов Иов Косьмин
Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Долотова Ксения Косьмина
Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов
Рождение ребёнка
27.09.1884
Отец ребёнка: Карпов Косьма Иванов
Смерть
17.04.1901
Причина смерти: от натуральной