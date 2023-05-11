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Параскева Емельянова

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1824

Муж: Сафрон Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.09.1830

Сын: Аким Сафронов

Отец ребёнка: Сафрон Стефанов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Иван Сафронов

Отец ребёнка: Сафрон Стефанов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1834

Дочь: Анисия Сафронова

Отец ребёнка: Сафрон Стефанов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.07.1836

Муж: Мирон Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анисия Миронова

Отец ребёнка: Мирон Антонов

Рождение ребёнка
24.11.1837

Сын: Пётр Миронов

Отец ребёнка: Мирон Антонов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1840

Дочь: Карпова Феодосия Миронова

Отец ребёнка: Мирон Антонов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
д.Рубеки
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