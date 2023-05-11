Параскева Емельянова
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1824
Муж: Сафрон Стефанов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.09.1830
Сын: Аким Сафронов
Отец ребёнка: Сафрон Стефанов
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Иван Сафронов
Отец ребёнка: Сафрон Стефанов
Рождение ребёнка
30.12.1834
Дочь: Анисия Сафронова
Отец ребёнка: Сафрон Стефанов
Бракосочетание
28.07.1836
Муж: Мирон Антонов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анисия Миронова
Отец ребёнка: Мирон Антонов
Рождение ребёнка
24.11.1837
Сын: Пётр Миронов
Отец ребёнка: Мирон Антонов
Рождение ребёнка
25.05.1840
Дочь: Карпова Феодосия Миронова
Отец ребёнка: Мирон Антонов
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
д.Рубеки