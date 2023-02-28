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Иван Сафронов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: Сафрон Стефанов

Мать: Параскева Емельянова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1876

Жена: Ефросиния Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1876

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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