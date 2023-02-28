Иван Сафронов
Место рождения
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: Сафрон Стефанов
Мать: Параскева Емельянова
Бракосочетание
25.01.1876
Жена: Ефросиния Анисимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1876
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Ефросиния Анисимова
Смерть
Неизвестно