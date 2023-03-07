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Сафрон Стефанов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1800

Дата смерти

18.03.1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1824

Жена: Параскева Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.09.1830

Сын: Аким Сафронов

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Иван Сафронов

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1834

Дочь: Анисия Сафронова

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
18.03.1836
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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