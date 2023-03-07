Сафрон Стефанов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти18.03.1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1824
Жена: Параскева Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.09.1830
Сын: Аким Сафронов
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Иван Сафронов
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Рождение ребёнка
30.12.1834
Дочь: Анисия Сафронова
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Смерть
18.03.1836