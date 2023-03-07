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Ефросиния Анисимова

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1876

Муж: Иван Сафронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1876

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Сафронов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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