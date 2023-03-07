Ефросиния Анисимова
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1876
Муж: Иван Сафронов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1876
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Сафронов
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно