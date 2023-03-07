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Карпов Григорий Косьмин

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1884

Отец: Карпов Косьма Иванов

Мать: Карпова Феодосия Миронова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.05.1909

Жена: Карпова Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Карпов Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Карпова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
16.07.1911

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Карпова Параскева Иванова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1915

Дочь: Ксения Григорьева

Мать ребёнка: Карпова Параскева Иванова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1915
мл. унтер-офицер 87-й пехотный Нейшлотский полк
Смерть
Неизвестно
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