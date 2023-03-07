Карпов Григорий Косьмин
Место рождения
Дата рождения27.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1884
Отец: Карпов Косьма Иванов
Бракосочетание
18.05.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Карпова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
16.07.1911
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Карпова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
22.01.1915
Дочь: Ксения Григорьева
Мать ребёнка: Карпова Параскева Иванова
Военная служба
1915
мл. унтер-офицер 87-й пехотный Нейшлотский полк
Смерть
Неизвестно