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Иван Косьмин

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1864

Дата смерти

04.04.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Карпов Косьма Иванов

Мать: Карпова Феодосия Миронова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1883

Жена: Анна Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Параскева Иоаннова

Мать ребёнка: Анна Герасимова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Роман Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Герасимова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1897

Сын: Яков Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Герасимова

Рождение ребёнка
1905

Сын: Иуда Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Герасимова

Смерть
04.04.1909
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от горловой чахотки
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