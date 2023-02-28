Иван Косьмин
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти04.04.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Карпов Косьма Иванов
Бракосочетание
30.01.1883
Жена: Анна Герасимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Параскева Иоаннова
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Роман Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
?.03.1897
Сын: Яков Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
1905
Сын: Иуда Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Смерть
04.04.1909
Причина смерти: от горловой чахотки