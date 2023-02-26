Анна Герасимова
Место рожденияд.Пунище Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Пунище Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1883
Муж: Иван Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Параскева Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Косьмин
Рождение ребёнка
1892
Сын: Роман Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Косьмин
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1897
Сын: Яков Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Косьмин
Рождение ребёнка
1905
Сын: Иуда Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Косьмин
Смерть
Неизвестно