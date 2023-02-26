Анна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Герасимова

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Место рождения

д.Пунище Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Пунище Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1883

Муж: Иван Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Параскева Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Косьмин

Рождение ребёнка
1892

Сын: Роман Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Косьмин

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1897

Сын: Яков Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Косьмин

Рождение ребёнка
1905

Сын: Иуда Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Косьмин

Смерть
Неизвестно
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