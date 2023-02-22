Селянина Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти17.08.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Селянин Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
12.04.1845
Сын: Селянин Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Селянин Фёдор Алексеев
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
17.08.1873
Причина смерти: Удушье