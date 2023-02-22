Селянина Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селянина Прасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

17.08.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Селянин Фёдор Алексеев

Рождение ребёнка
12.04.1845

Сын: Селянин Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Селянин Фёдор Алексеев

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
17.08.1873
Причина смерти: Удушье
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