Селянин Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рождения12.04.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1869
Дочь: Посконина Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Селянина Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
30.03.1880
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Селянина Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
?.04.1882
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Селянина Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
04.04.1884
Мать ребёнка: Селянина Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
22.12.1888
Дочь: Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Селянина Феодосия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно