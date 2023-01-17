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Селянин Иван Фёдоров

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.04.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.01.1869

Дочь: Посконина Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Селянина Феодосия Дмитриева

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.03.1880

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Селянина Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
?.04.1882

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Селянина Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
04.04.1884

Сын: Селянин Василий Иванович

Мать ребёнка: Селянина Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
22.12.1888

Дочь: Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Селянина Феодосия Дмитриева

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селянина Феодосия Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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