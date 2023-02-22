Селянин Фёдор Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селянин Фёдор Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Селянина Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
12.04.1845

Сын: Селянин Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Селянина Прасковья Иванова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно