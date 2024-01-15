Пищулина (Селянина) Пелагея Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Селянин Фёдор Алексеев
Бракосочетание
25.10.1861
Рождение ребёнка
17.11.1862
Дочь: (Пищулина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пищулин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1867
Отец ребёнка: Пищулин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1868
Отец ребёнка: Пищулин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Пестова (Пищулина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Пищулин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.05.1874
Дочь: (Пищулина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Пищулин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Валявина (Пищулина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пищулин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1882
Дочь: (Пищулина) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Пищулин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно