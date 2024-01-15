Пищулина (Селянина) Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищулина (Селянина) Пелагея Фёдоровна

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Селянин Фёдор Алексеев

Мать: Селянина Прасковья Иванова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
25.10.1861

Муж: Пищулин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.11.1862

Дочь: (Пищулина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пищулин Иван Васильевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.07.1867

Сын: Пищулин Семён Иванович

Отец ребёнка: Пищулин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.11.1868

Сын: Пищулин Иван Иванович

Отец ребёнка: Пищулин Иван Васильевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Пестова (Пищулина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Пищулин Иван Васильевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.05.1874

Дочь: (Пищулина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Пищулин Иван Васильевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Валявина (Пищулина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пищулин Иван Васильевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.11.1882

Дочь: (Пищулина) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Пищулин Иван Васильевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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