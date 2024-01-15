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Пищулин Иван Васильевич

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Пищулин Василий Трифонов

Мать: Пищулина Ирина Дмитриева

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
25.10.1861

Жена: Пищулина (Селянина) Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.11.1862

Дочь: (Пищулина) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Пищулина (Селянина) Пелагея Фёдоровна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.07.1867

Сын: Пищулин Семён Иванович

Мать ребёнка: Пищулина (Селянина) Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.11.1868

Сын: Пищулин Иван Иванович

Мать ребёнка: Пищулина (Селянина) Пелагея Фёдоровна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Пестова (Пищулина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Пищулина (Селянина) Пелагея Фёдоровна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.05.1874

Дочь: (Пищулина) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Пищулина (Селянина) Пелагея Фёдоровна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Валявина (Пищулина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пищулина (Селянина) Пелагея Фёдоровна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.11.1882

Дочь: (Пищулина) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Пищулина (Селянина) Пелагея Фёдоровна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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