Пищулина Ирина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Пищулин Василий Трифонов
Рождение ребёнка
08.02.1846
Дочь: (Пищулина) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Пищулин Василий Трифонов
Рождение ребёнка
30.03.1848
Дочь: (Пищулина) Марья Васильевна
Отец ребёнка: Пищулин Василий Трифонов
Рождение ребёнка
01.11.1850
Дочь: (Пищулина) Матрёна Васильева
Отец ребёнка: Пищулин Василий Трифонов
Рождение ребёнка
29.09.1853
Сын: Пищулин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Пищулин Василий Трифонов
Смерть
Неизвестно