Пищулина Ирина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПищулина Ирина Дмитриева

Пищулина Ирина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищулин Василий Трифонов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пищулин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пищулин Василий Трифонов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.02.1846

Дочь: (Пищулина) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Пищулин Василий Трифонов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.03.1848

Дочь: (Пищулина) Марья Васильевна

Отец ребёнка: Пищулин Василий Трифонов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1850

Дочь: (Пищулина) Матрёна Васильева

Отец ребёнка: Пищулин Василий Трифонов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.09.1853

Сын: Пищулин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Пищулин Василий Трифонов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.