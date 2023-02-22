(Селянина) Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Селянин Фёдор Алексеев
Бракосочетание
17.01.1860
Рождение ребёнка
23.03.1860
Отец ребёнка: Лоскутов Тимофей Петров
Рождение ребёнка
16.08.1861
Отец ребёнка: Лоскутов Тимофей Петров
Рождение ребёнка
23.09.1863
Сын: Лоскутов Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Лоскутов Тимофей Петров
Рождение ребёнка
13.11.1866
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Лоскутов Тимофей Петров
Смерть
Неизвестно