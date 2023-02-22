(Селянина) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Селянина) Татьяна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Селянин Фёдор Алексеев

Мать: Селянина Прасковья Иванова

Бракосочетание
17.01.1860

Муж: Лоскутов Тимофей Петров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.03.1860

Сын: Лоскутов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Лоскутов Тимофей Петров

Рождение ребёнка
16.08.1861

Сын: Лоскутов Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Лоскутов Тимофей Петров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.09.1863

Сын: Лоскутов Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Лоскутов Тимофей Петров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.11.1866

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Лоскутов Тимофей Петров

Смерть
Неизвестно
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