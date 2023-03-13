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Черный Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Черный Фаддей

Мать: Черная Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Сорокина Ненила

Мать ребёнка: Черная Прасковья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Черный Михаилъ

Мать ребёнка: Черная Прасковья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Черный Василий

Мать ребёнка: Черная Прасковья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Маврина Федосья

Мать ребёнка: Черная Прасковья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Порошина Хавронья

Мать ребёнка: Черная Прасковья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черная Прасковья Иванова

Смерть
1815
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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