Черный Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Черный Фаддей
Мать: Черная Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Сорокина Ненила
Мать ребёнка: Черная Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Черный Михаилъ
Мать ребёнка: Черная Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Черный Василий
Мать ребёнка: Черная Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Маврина Федосья
Мать ребёнка: Черная Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Порошина Хавронья
Мать ребёнка: Черная Прасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черная Прасковья Иванова
Смерть
1815