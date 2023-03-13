Черный Фаддей
Место рожденияОрловка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1708
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Черный Силантий
Мать: не указана
Орловка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1734
Сын: Черный Семенъ
Мать ребёнка: Черная Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Черная Агафья Григорьева
Орловка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черная Агафья Григорьева