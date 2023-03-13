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Черный Фаддей

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Место рождения

Орловка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1708

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Черный Силантий

Мать: не указана

Орловка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1734

Сын: Черный Семенъ

Мать ребёнка: Черная Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Черная Агафья Григорьева

Орловка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черная Агафья Григорьева

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