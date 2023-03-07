Черный Василий
Место рождения
Дата рождения1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Черный Семенъ
Мать: Черная Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Черный Фролъ
Мать ребёнка: Черная Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Черная Марина
Рождение ребёнка
1810
Сын: Черный Данила
Мать ребёнка: Черная Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Черная Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черная Авдотья Иванова