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Черный Василий

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Черный Семенъ

Мать: Черная Прасковья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Черный Фролъ

Мать ребёнка: Черная Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Черная Марина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Черный Данила

Мать ребёнка: Черная Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Черная Марина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черная Авдотья Иванова

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