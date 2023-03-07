Сорокина (Черная) Ненила
Место рождения
Дата рождения1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Черный Семенъ
Мать: Черная Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Сорокинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Сорокинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сорокинъ Сергей
Отец ребёнка: Сорокинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Сорокинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Сорокинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Сорокинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1807
Сын: Сорокинъ Семенъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокинъ Афонасий