Сорокина (Черная) Ненила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Черная) Ненила

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Черный Семенъ

Мать: Черная Прасковья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Сорокинъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Сорокинъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сорокинъ Сергей

Отец ребёнка: Сорокинъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Сорокинъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Сорокинъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Сорокинъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Сорокинъ Семенъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Афонасий

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