Рукин Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Дурново Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Рукина Ольга Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Зограф Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Рукина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1895
Мать ребёнка: Рукина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Елизавета "Лиля"
Мать ребёнка: Рукина Ольга Алексеевна
Смерть
1914