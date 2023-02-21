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Рукин Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Рукин Николай Александрович

Мать: Рукина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Дурново Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Рукина Ольга Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Зограф Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Рукина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Между 1884 и 1895

Сын: Рукин Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Рукина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Елизавета "Лиля"

Мать ребёнка: Рукина Ольга Алексеевна

Смерть
1914
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