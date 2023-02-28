Дурново (Дурново-Дурново) Екатерина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурново (Дурново-Дурново) Екатерина Евгеньевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Около 1944

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

1910 г.р.
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Рукин Евгений Николаевич

Мать: Рукина Ольга Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1910

Сын: Дурново Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Дурново Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Дурново Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Дурново Николай Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дурново Николай Николаевич

Смерть
Около 1944
Москва, город федерального значения Москва
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