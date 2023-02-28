Дурново (Дурново-Дурново) Екатерина Евгеньевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиОколо 1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Рукин Евгений Николаевич
Мать: Рукина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дурново Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Дурново Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Дурново Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Дурново Николай Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дурново Николай Николаевич
Смерть
Около 1944