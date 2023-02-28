Дурново Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДурново Николай Николаевич

Дурново Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.10.1876

Дата смерти

27.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1876

Отец: ?

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1910

Сын: Дурново Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Дурново Екатерина Евгеньевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Дурново Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Дурново Екатерина Евгеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
филолог
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дурново Екатерина Евгеньевна

Смерть
27.10.1937
Sandarmokh, Russia
Похороны
Неизвестно
Sandarmokh, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close