Дурново Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1876
Дата смерти27.10.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дурново Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Дурново Екатерина Евгеньевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Дурново Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Дурново Екатерина Евгеньевна
Работа или профессия
Неизвестно
филолог
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дурново Екатерина Евгеньевна
Смерть
27.10.1937
Sandarmokh, Russia
Похороны
Неизвестно
Sandarmokh, Russia