Рукин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1795
Дата смерти30.06.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1795
Отец: Рукин Александр Иванович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Рукина Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Рукина Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рукин в Илиодор
Мать ребёнка: Рукина Екатерина Александровна
Смерть
30.06.1859
Похороны
Неизвестно
село Куритниково, Звеногородский уезд, Россия