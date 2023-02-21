Рукин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукин Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1795

Дата смерти

30.06.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1795

Отец: Рукин Александр Иванович

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Рукин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Рукина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Рукина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рукин в Илиодор

Мать ребёнка: Рукина Екатерина Александровна

Смерть
30.06.1859
Похороны
Неизвестно
село Куритниково, Звеногородский уезд, Россия
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