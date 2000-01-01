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Рукин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1759

Дата смерти

13.12.1829

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1794

Дочь: Софья Александровна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1795

Сын: Рукин Николай Александрович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1796

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1798

Сын: Рукин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
13.12.1829
Похороны
Неизвестно
село Куритниково, Звенигородский уезд, Россия
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