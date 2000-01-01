Рукин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1759
Дата смерти13.12.1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1794
Дочь: Софья Александровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.1795
Сын: Рукин Николай Александрович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1796
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1798
Сын: Рукин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
13.12.1829
Похороны
Неизвестно
село Куритниково, Звенигородский уезд, Россия