Игнатьева (Рукина) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Рукина) Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рукин Николай Александрович

Мать: Рукина Екатерина Александровна

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