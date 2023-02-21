Зограф (Рукина) Ольга Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зограф (Рукина) Ольга Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Рукин Евгений Николаевич

Мать: Рукина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
19.11.1907

Дочь: Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Зограф Александр Николаевич

Рождение ребёнка
12.03.1909

Сын: Зограф Николай (Юрьевич)

Отец ребёнка: Зограф Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зограф Александр Николаевич

Смерть
1978
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище
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