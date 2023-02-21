Зограф (Рукина) Ольга Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Рукин Евгений Николаевич
Мать: Рукина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
19.11.1907
Дочь: Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Зограф Александр Николаевич
Рождение ребёнка
12.03.1909
Отец ребёнка: Зограф Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище