Каргина Гликерия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.?.1893
Рождение ребёнка
19.07.1894
Сын: Каргин- Нечаев Николай Семенович
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
27.06.1898
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1900
Сын: Каргин- Нечаев Степан Семенович
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1903
Рождение ребёнка
13.03.1906
Сын: Каргин- Нечаев Захар Семенович
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1908
Дочь: Васса Семеновна
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
03.04.1911
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
11.06.1914
Сын: Нечаев Чарджоу Св Во 6.08.1950 Петр Семенович
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно