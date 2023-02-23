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Каргина Гликерия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.?.1893

Муж: Каргин- Нечаев Семен Васильевич

Рождение ребёнка
19.07.1894

Сын: Каргин- Нечаев Николай Семенович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Семен Васильевич

Рождение ребёнка
27.06.1898

Сын: Нечаев Петр Семенович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Семен Васильевич

Рождение ребёнка
19.04.1900

Сын: Каргин- Нечаев Степан Семенович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Семен Васильевич

Рождение ребёнка
18.02.1903

Сын: Нечаев Род. 26.01.1903 Св-Во 11.07.1962 Никита Семенович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Семен Васильевич

Рождение ребёнка
13.03.1906

Сын: Каргин- Нечаев Захар Семенович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Семен Васильевич

Рождение ребёнка
18.09.1908

Дочь: Васса Семеновна

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Семен Васильевич

Рождение ребёнка
03.04.1911

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Семен Васильевич

Рождение ребёнка
11.06.1914

Сын: Нечаев Чарджоу Св Во 6.08.1950 Петр Семенович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно
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