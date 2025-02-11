Конаков / Дашкин Петр Савельев 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Конаков / Дашкин Петр Савельев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1825, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 07.01.1891, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Конаков Савелий Данилов1800 г.р.
Мать
Конакова Федосья Степанова1805 г.р.
Супруги
Сюлаева; Конакова/?Дашкина; Тремасова? Ульяна ЕфимоваОколо 1840 г.р.
Дети
(Конакова) Пелагея Петрова1856 г.р.
(Конакова) Анна Петрова11.12.1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Конаков Савелий Данилов

Мать: Конакова Федосья Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Работа или профессия
1847

Лесная стража с 1847 г.

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25 семья

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Конакова) Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Конакова Евдокия Евдокимовна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.12.1857

Дочь: (Конакова) Анна Петрова

Мать ребёнка: Конакова Евдокия Евдокимовна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.07.1866

Дочь: Тюрина (Конакова) Ольга Петрова

Мать ребёнка: Конакова Евдокия Евдокимовна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.05.1871

Дочь: Каргина-Нечаева Гликерия Петровна

Мать ребёнка: Конакова Евдокия Евдокимовна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
07.01.1881

Жена: Сюлаева; Конакова/?Дашкина; Тремасова? Ульяна Ефимова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
07.01.1891
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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