Конаков / Дашкин Петр Савельев
мужской, родился 1825, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 07.01.1891, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКонаков Савелий Данилов1800 г.р.
МатьКонакова Федосья Степанова1805 г.р.
Супруги
Сюлаева; Конакова/?Дашкина; Тремасова? Ульяна ЕфимоваОколо 1840 г.р.
Дети
(Конакова) Пелагея Петрова1856 г.р.
(Конакова) Анна Петрова11.12.1857 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Место жительства
1835
Работа или профессия
1847
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Конакова) Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Конакова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
11.12.1857
Дочь: (Конакова) Анна Петрова
Мать ребёнка: Конакова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
09.07.1866
Дочь: Тюрина (Конакова) Ольга Петрова
Мать ребёнка: Конакова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
05.05.1871
Дочь: Каргина-Нечаева Гликерия Петровна
Мать ребёнка: Конакова Евдокия Евдокимовна
Бракосочетание
07.01.1881
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.01.1891